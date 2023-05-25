Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна Клочкова

Украинская пловчиха и четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова хранит абсолютное молчание относительно полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля она полностью исчезла из украинского информационного пространства, перестала вести социальные сети, зато частенько появляется в российской соцсети "ВКонтакте".
Где сейчас находится Клочкова, рассказал в своем YouTube-шоу Слава Демин. "Золотая рыбка" осела во временно оккупированном Крыму (пловчиха родилась в Симферополе и до 15 лет жила в Крыму - прим. редактора) вместе с родителями и сыном, утверждает ведущий.
"Такое впечатление, что Клочкова просто живет в совсем другой реальности", - комментирует молчание и местонахождение спортсменки ведущий, возмущенный ее молчаливой позицией.
Впрочем, Демин напомнил, что такое развитие событий - вполне закономерно, ведь в 2006 году Клочкова поддерживала беглеца Виктора Януковича, и была депутатом Харьковского горсовета от "Партии регионов".
Еще в сентябре 2021 года Яна Клочкова была в Украине, и принимала активное участие в общественной жизни страны. К примеру, устроила масштабный с большим количеством учасников.
Смотрите видеорепортаж про заплыв Клочковой по Днепру в День плаванья:
Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".
Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.
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