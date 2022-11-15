Знаменитая украинская спортсменка похвасталась гром-бедрами в спортивном мини

Марина Бех-Романчук показала рельефные пресс и бедра в спортивном мини / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук сейчас проходит этап базовых тренировок в маленьком городке Монте Гордо в Португалии.

В перерывах между интенсивными тренировками и укрепляющими массажами, прыгунья делится с поклонниками особенностями своей спортивной и повседневной жизни. Недавно она рассказала, как смена рациона повлияла на ее самочувствие, а также рельефность и красоту тела. Идеальные рельефы живота Бех-Романчук поклонники в шутку называют "прессом Украины".

"Именно от еды на 50% (возможно даже и больше) зависит наш внешний вид и наше здоровье! А также остальных 50% составляет наше желание физически работать над собой! Только тебе выбирать свой образ жизни! Просто помни, что ты скульптор и создатель самого себя. Поэтому не ленитесь, занимайтесь спортом, обращайтесь к специалистам и сбалансируйте свою тарелку. Всё в ваших руках!" - рассказывает спортсменка на своей странице в Instagram.

В качестве доказательства правдивости своего высказывания она показала фото в спортивной форме - топе и мини-шортах. Бех-Романчук позирует в расслабленной позе вполоборота, но даже в таком виде на ее безупречном теле можно разглядеть каждую мышцу.

К слову, несмотря на очевидную рельефность, формы прыгуньи не создают впечатления избыточности - Марина идеально сложена, и спортивная одежда сидит на ней просто восхитительно.

Марина Бех-Романчук показала рельефные пресс и бедра в спортивном мини / instagram.com/marynabekh

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

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