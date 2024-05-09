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"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

Анна Подгорная
9 мая 2024, 17:07
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Екатерина Репяхова заговорила про четкое заключение медиков.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Сын Павлика и Репяховой - жена Виктора Павлика озвучила диагноз сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

15 июня сыну украинского певца Виктора Павлика и его жены, бизнесвумен и блогерши Екатерины Репяховой, исполнится три года. У Миши есть задержки речи и он часто просится на руки, отказываясь идти ногами.

Последние полтора года Репяхова усердно работает над развитием малыша - он ходит в сад, где учится социализации с другими детками, занимается плаванием в бассейне, посещает логопеда и занятия по нейрокоррекции. Впрочем, причину проблем мальчика врачи смогли установить лишь недавно.

В своем блоге в Instagram Екатерина призналась, какой диагноз поставили маленькому Мише. У него диспраксия - расстройство неврологического развития.

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Теперь, когда стал известен диагноз, развитием сына Репяхова и Павлик смогут заняться более целенаправленно и организовано. Родители были рады получить новую информацию. "Работаем. Верим. Только вперед", - пишет Катя Репяхова.

Екатерина Репяхова с сыном
Сын Павлика и Репяховой - жена Виктора Павлика озвучила диагноз сына / instagram.com/repyahovakate

Что такое диспраксия?

Диспраксия - расстройство неврологического развития, характеризующееся нарушением координации физических движений из-за неточности передачи сообщений мозга к телу. Трудности могут проявляться в виде неуклюжести, медлительности и неточности выполнения двигательных навыков. Это часто сопровождается трудностями с организацией и/или проблемами с вниманием, оперативной памятью и управлением временем, сообщает Википедия.

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