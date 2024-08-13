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Злата Огневич прокомментировала "роман" с известным женатым певцом

Анна Подгорная
13 августа 2024, 14:07обновлено 13 августа, 14:56
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Романтичная песня с Максимом Бородиным обернулась для Огневич скандалом.
Злата Огневич, Максим Бородин
Злата Огневич новости - Злата Огневич ответила на слухи о романе с женатым Максимом Бородиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Со дня на день у певицы Златы Огневич состоится премьера песни "Без Тебе", которую она исполнила дуэтом с известным музыкантом Максимом Бородиным. Поклонники Златы ждут новый трек с нетерпением, но те фрагменты, которые она уже опубликовала в социальных сетях, уже в определенном смысле стали скандальными.

Так, к примеру, многим показалось, что в клипе лиричные герои, которых играют Огневич и Бородин, слишком реалистично изображают страсть и влюбленность. Это спровоцировало слухи о том, что между артистами завязался роман в реальной жизни.

Злата - девушка холостая, но Максим уже давно женат и воспитывает троих детей. Из-за откровенного клипа артистов стали обвинять в неподобающем поведении, дескать занятой мужчина слишком неприлично трется и заглядывается на одинокую девушку.

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Огневич на стала молчать, и в своем блоге в Instagram прокомментировала слухи про роман с Бородиным. Она опровергла любые отношения с артистом, кроме творческих. "Ваши пожелания передам и в Голливуд тоже: "Срочно закрыть все студии, прекратить выпускать кино, потому что там актеры женатые еще и не такое вытворяют на съемках", - ответила взволнованной подписчице певица.

Злата Огневич, Максим Бородин
Злата Огневич новости - Злата Огневич ответила на слухи о романе с женатым Максимом Бородиным / instagram.com/zlata.ognevich

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Злата Огневич - последние новости:

Ранее стало известно, что Злата Огневич пыталась покончить с собой. Певица рассказала о том, что заставило ее задуматься о смерти, и с какими последствиями неудавшегося суицида она боролась много лет.

Также Огневич раскрыла подробности военной службы папы-пенсионера. Он ушел добровольцем в начале полномасштабной войны и теперь спасает жизни в госпитале на Харьковском направлении.

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