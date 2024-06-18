"Жизнь одна": Маша Ефросинина пошла на кардинальные перемены

Маша Ефросинина подстригла волосы и показала, как сейчас выглядит.

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Маша Ефросинина кардинально сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина сменила прическу во время своего пребывания в городе Краков, который находится в Польше.

На своей странице в соцсетях Ефросинина показала, как выглядела до смены прически и после.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Маша Ефросинина решила подстричь волосы / фото: скрин instagram.com/mashaefrosinina/

"Согласитесь, только идиотка в преддверии жаркого лета решит состричь длину, которая идеально собирается в пучок. И я согласна. Но жизнь одна. И внешность я больше не откладываю на потом", – написала ведущая.

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Маша Ефросинина решила не откладывать свои желания на потом / фото: скрин instagram.com/mashaefrosinina/

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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Отметим, недавно СМИ предположили, что в новом интервью Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев признаются, что они разводятся. На канале СТБ в новом выпуске "Невероятная правда о звездах" предположили, что ведущая может пойти по примеру Анны Тринчер и Александра Волошина.

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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