"Жизнь одна": Маша Ефросинина пошла на кардинальные перемены

Украинская ведущая Маша Ефросинина сменила прическу во время своего пребывания в городе Краков, который находится в Польше.
На своей странице в соцсетях Ефросинина показала, как выглядела до смены прически и после.
"Согласитесь, только идиотка в преддверии жаркого лета решит состричь длину, которая идеально собирается в пучок. И я согласна. Но жизнь одна. И внешность я больше не откладываю на потом", – написала ведущая.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Маша Ефросинина - последние новости по теме
Отметим, недавно СМИ предположили, что в новом интервью Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев признаются, что они разводятся. На канале СТБ в новом выпуске "Невероятная правда о звездах" предположили, что ведущая может пойти по примеру Анны Тринчер и Александра Волошина.
А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".
Читайте больше об Ефросининой:
- "Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым
- "Моя Нана": Ефросинина трогательно встретила взрослую дочь
- "Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред