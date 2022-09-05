Жизнь не пощадила: муж Тодоренко в свои 36 выглядит как старик

Тодоренко,Топалов / instagram.com/reginatodorenko

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит о зверствах, которые творит российская армия в Украине Влад Топалов, опубликовал на своей странице в Instagram снимок, который впечатлил подписчиков.

В частности, Топалов выложил селфи без фильтров и грима, на котором в свои 36 лет выглядит, как старик, которому за 70.

"Какой то старый стал", "Какой вы старый", "Лицо ужасно старое", - прокомментировали его подписчики.

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Топалов также опубликовал историю прокурора о травле.

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков).

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