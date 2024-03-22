Жизель Бюндхен рассказала, как поборола панические атаки с помощью еды

Популярная модель рассказала, как еда изменила ее образ жизни и здоровье.

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Модель поделилась своим способом быть здоровой / Коллаж Главред, фото Instagram/Gisele/

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен, рассказала о том, как бережет свое ментально здоровье.

По информации Page Six, для Жизель Бюндхен психическое здоровье начинается на кухне.

В четверг супермодель рассказала в программе The View, что она вылечилась от "тяжелой депрессии и приступов паники, когда ей было чуть больше 20", изменив свой рацион.

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"Я понятия не имела, что это связано с моим образом жизни, а еда была его важной частью", — вспоминает она.

После полутора лет "прохождения всех специалистов" и "одного из худших периодов в ее жизни" Бюндхен, которой сейчас 43 года, "не знала, что делать" и начала посещать врача-натуропата.

"Он сказал мне: "Жизель, нам нужно изменить твою диету", — вспоминает она. "И я подумала: "Диета? Какое это имеет отношение к паническим атакам?" А он такой: "Нет, это как раз связано".

Модель, которая в то время пила кофе, курила и "ужасно питалась весь день", поняла, что ее образ жизни "разрушал ее здоровье и создавал состояние, в котором она находилась".

Она отметила: "Для меня еда — это лекарство".

Она любит просыпаться с "теплой водой с небольшим количеством лимона и кельтской соли", а также есть яйца, если она потренировалась.

"Иногда я ем смузи", — добавила бизнесвумен, прежде чем рассказать о "ядовитом" ингредиенте, который она никогда не ест, — белом сахаре.

Напомним, ранее Жизель предстала перед журналистами в коротком ярком топе с открытыми плечами, и укороченных брюках-скинни с заниженной талией. Модель была обута в золотистые босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

Ранее также Жизель поймали с бойфрендом во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.

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