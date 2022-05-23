"Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женами

Настя Оруджова потроллила российских военных/ instagram.com/orudjova_nastya/

Укранские актеры 95-го квартала Анастасия Оруджова и Юрий Великий высмеяли телефонные разговоры россиян со своими женами.

На видео актеры потроллили российского солдата, который якобы звонит жене с войны и жалуется на свои злоключения. Он сетует на то, как ему тяжело на войне, а она отвечает, что остались "сущие пустяки" - забрать кофеварку и блендер, чтобы она могла на работу "готовить оладушки".

Якобы российский солдат также рассказывает о том, что их направляют на курорт "Чернобаевка". Мол, там так хорошо, что оттуда еще никто не вернулся.

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Якобы жена российского солдата также жалуется на то, что вышла замуж не за офицера. Его бы быстрее убили и она бы получила денег, чтобы купить себе телефон без кнопок.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, почему не бывает хороших русских.