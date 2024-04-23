"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

Украинская певица Анастасия Приходько начинала свою музыкальную карьеру в стране-оккупанте под опекой музыкального продюсера Константина Меладзе. В 2007 году она заняла первое место в седьмом сезоне в российской версии шоу "Фабрика звезд".
Со страной-агрессором Приходько порвала все связи еще в 2014 году. Тогда же она сделала ряд категорических высказываний и отказалась от наград. Тем не менее резко обедневший без украинских талантов российский шоу-бизнес не готов "отпускать" Анастасию.
Вражеские СМИ продолжают сочинять про нее небылицы. К примеру недавно широкое распространение получила сплетня о том, что на "Фабрике звезд" все были уверенны, что Приходько - внебрачная дочь Константина Меладзе.
Певица не могла пройти мимо такого феерического бреда, и на своей странице в Facebook предложила новый повод для нелепых сплетен. "Скажу только одно, на фабрику я попала из-за обмана, на самом деле мне было не 20, а 16, но мы сменили документы перед шоу, а на самом деле мне 33, а не 37! Живите теперь с этим", - написала звезда.
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Настя Приходько - последние новости:
Ранее украинская певица Анастасия Приходько разоблачила циника Шепелева - она рассказала, каким место белорусский ведущий заработал себе место на пропагандистском телевидении.
Также Настя Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко" за судебное разбирательство в связи со съемкой артистки в предвыборном ролике экс-президента в 2018 году.
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