Жирок откачал: помолодевший Киркоров отжег на вечеринке в Дубае

Киркоров даже заобнимал какую-то даму, которая так подпевала ему в микрофон, что практически лопнула.

Филипп Киркоров / скриншот

Одиозный скандалист, любитель фонограммы, стареющий мачо Филипп Киркоров, видимо, после ряда пластических операций, набрался энергии для новогодних корпоративов.

Российские паблики предположили, что главный павлин российской эстрады, видимо, не только сделал себе новое лицо, а и откачал жирок со своего обрюзглого тела. Ведь на последнем корпоративе в Дубае, он выглядит более энергичным, чем обычно и даже мял какую-то даму во время выступления.

"55-летний Филипп Киркоров, похоже, не только фейс подтянул, но и жирок откачал у пластического хирурга. На вечеринке в Дубае прямо сейчас вместо привычного уставшего поп-короля, который еще в прошлом году стал "лицом эмоционального выгорания", поет, пляшет и обнимает дам какой-то двойник Александра Панайотова", - написал телеграмм-канал "Не Малахов".

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность.

В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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