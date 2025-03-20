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Жертва запретной любви: как сейчас выглядит главная героиня "Поющих в терновнике"

Анна Подгорная
20 марта 2025, 18:57
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Жизнь и страдания Мэгги Клири воплотила на экране Рэйчел Уорд.
Рэйчел Уорд, Ричард Чемберлен
Мэгги Клири из Поющих в терновнике тогда и сейчас - как выглядит Рэйчел Уорд / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Читайте больше:

  • О чем сериал "Поющие в терновнике"
  • Где сейчас и как выглядит актриса, которая играла Мэгген Клири

В 1983 году на телеэкраны вышел мини-сериал "Поющие в терновнике" - экранизация одноименного романа Колин Маккалоу. Уже в 1984-ом он завоевал четыре Золотых глобуса (в то числе в номинации "Лучший мини-сериал") и всенародную любовь.

Юный амбициозный католический священник (позже - кардинал) Ральф де Брикассар знакомится с родственниками своей покровительницы Мэри Карсон - семьей Клири, которые теперь будут жить вместе с ней. Между Ральфом и единственной дочерью Клири Мэгенн (Мэгги) быстро устанавливается эмоциональная связь.

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Однако девочка растет, и платонические чувства священника становятся все более глубокими. Да и Мэгги теперь - 17-летняя девушка, которая только начинает осознавать, что по-настоящему любит своего друга и патрона. Они признаются в чувствах друг другу, но Ральф принимает решение покинуть свою подругу навсегда, и уезжает в Рим, где его ждет карьера.

Время идет, и судьба неизменно сталкивает Ральфа де Брикассара и Мэгги Клири, впрочем, не оставляя им ни малейшего шанса на совместное "долго и счастливо". Судьба влюбленных печальна: они как птички, которые забираются в колючие кусты терновника, и погибают от шипов, исполняя свои самые красивые песни.

Рэйчел Уорд, Ричард Чемберлен
Мэгенн Клири и Ральф де Брикассар в исполнении Рэйчел Уорд и Ричарда Чемберлена / imdb.com
Рэйчел Уорд
Рэйчел Уорд в роли Мэгенн Клири / imdb.com

Мэгенн Клири в экранизации "Поющих в терновнике" сыграла британская и австралийская актриса Рэйчел Уорд. Эта роль принесла ей мировую славу - до этого она десять роль была моделью, но мини-сериал открыл ей мир кино. В котором она, к слову, прекрасно прижилась - в начале двухтысячных начала заниматься режиссурой, и даже получила звание члена Ордена Австралии за поддержку австралийского кино и телевидения. Всего на ее счету около 36 киноработ.

Сейчас большую часть своего времени 67-летняя Рэйчел Уорд посвящает своей ферме в Австралии, где занимается огородом и скотоводством вместе с мужем, актером Брайаном Брауном (сыграл в "Поющих в терновнике" Люка О’Нила - мужа Мэгенн), и их тремя общими детьми.

Рэйчел Уорд
Как Рэйчел Уорд выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rachelwardofficial, instagram.com/thegoodfarm.shop

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