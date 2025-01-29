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Жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети - что произошло

Анна Подгорная
29 января 2025, 18:57обновлено 29 января, 19:54
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Бывшая избранница артиста продолжает делать замечания Кате Репяховой.
Лариса Созаева, Катя Репяхова, Виктор Павлик
Лариса Созаева публично осудила Катю Репяхову - жена Виктора Павлик ответила / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева, instagram.com/repyahovakate

Кратко:

  • Катя Репяхова рассказала о неприятном опыте общения с одним из работников клиники, куда записала сына на УЗИ
  • Лариса Созаева осудила и публично раскритиковала новую жену Павлика

На днях Катя Репяхова, бизнесвумен, блогерша, жена Виктора Павлика и его концертный директор, вместе с трехлетним сыном Мишей была записана в одну из столичных клиник на УЗИ. На прием она опоздала по личным причинам, на звонок от клиники не смогла ответить, так как несла ребенка на руках. Когда Катя и Миша были уже не месте, выяснилось, что вместо них на приеме оказалась уже другая мама со своим малышом.

Репяхова расстроилась, так как УЗИ нужно делать на голодный желудок, что для Миши - большой стресс, в связи с чем лишние минуты ожидания в очереди могли принести дополнительные проблемы и неудобства. Об этом она рассказала девушке на рецепции, которая ответила Кате грубостью.

видео дня

Вся эта ситуация разозлила Репяхову, и она пересказала ее в своем блоге в Instagram. В результате клиника принесла жене Павлика и их сыну извинения, и заверила, что провела дисциплинарную беседу с работником рецепции. Проблема была улажена, но не надолго.

Ситуация с клиникой и эмоциональная реакция Кати Репяховой вызвала возмущение у Ларисы Созаевой - бывшей жены Виктора Павлика. Между женщинами и прежде были конфликты (например, Репяхова подавала на Созаеву в суд за оскорбления), и сейчас бывшая супруга не упускает возможности "укусить" соперницу.

На своей странице в Facebook Созаева опубликовала длинный пост, в котором поддержала работницу рецепции и раскритиковала Репяхову. Такая реакция рассмешила Катю. В своем блоге в Instagram она написала: "Подлетел интересный контент. Кто соскучился за бывшей? Ви представляете, насколько я не даю покоя человеку?", и добавила что столь пристальное внимание к жизни других людей она считает признаком того, что человек "не работает со своим эмоциональным состоянием" и теряет "способность жить свою жизнь".

Катя Репяхова
Лариса Созаева публично осудила Катю Репяхову - жена Виктора Павлик ответила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова и Виктор Павлик познакомились в 2015 году, когда музыкант еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Этот союз завершился в 2016 году. В 2019 году Павлик сделал Репяховой предложение руки сердца, и в 2020 пара расписалась. В 2021 году Катя родила звездному мужу сына Михаила.

Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Катя Репяхова и Виктор Павлик с сыном Мишей / instagram.com/repyahovakate

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Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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