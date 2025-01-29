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"Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

Анна Подгорная
29 января 2025, 01:30
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Анастасия Цимбалару высказалась на тему слухов про их роман.
Анастасия Цимбалару, Женя Янович
Анастасия Цимбалару рассказала, что думает про Женю Яновича / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru, instagram.com/yanovychzhenya

Краткое содержание:

  • Цимбалару прокомментировала слухи про роман с Женей Яновичем
  • Актриса также раскрыла подробности своей личной жизни.

В начале декабря 2024 года Анастасия Цимбалару, впервые после развода, рассказала, что "ее сердце влюблено". Тогда актриса не стала раскрывать личность нового партнера.

В Сети начали появляться слухи о том, что ее избранником может быть Женя Янович - украинский актер и волонтер. Вместе коллеги вышли на сцену одной из музыкальных премий, и вручали награду. Кроме рабочих отношений им стали приписывать еще и романтические.

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На недавний вопрос от Люкс ФМ про природу ее отношений с Яновичем Цимбалару ответила уклончиво: "Женя - прекрасный парень. С ним весело, комфортно, приятно быть рядом. Он делает большие классные дела и собирает сумасшедшие суммы в поддержку нашей армии. Желаю ему успеха. Надеюсь, что когда-нибудь пересечемся на мероприятиях".

Также актриса отметила, что загадочный мужчина, который еще недавно делал ее счастливой, теперь исчез из ее жизни. "Сейчас фокус внимания после плотных съемок сместился. Сейчас мне хочется посвятить время себе и своему здоровью. Потому что я очень измотана эмоционально и физически. Поэтому пока я провожу время в одиночестве и хочу восстановиться. Пока фокусируюсь на себе, а дальше поживем и увидим", - отмечает Анастасия Цимбалару.

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Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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