Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

Ефросинина решила не прикрывать своего обидчика.

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Маша Ефросинина новости - Ефросинина назвала фамилию мужчины, который ее домогался / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Маша Ефросинина призналась, что в 18 лет пережила сексуальное домогательство

Она назвала фамилию режиссера, домогательства которого нанесли ей психологическую травму

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

В 18 лет Маша стала жертвой домогательств со стороны режиссера ее первого телешоу. Он был старше девушки и сперва нещадно ее критиковал. Затем стал искать способы уединиться с ней - давал частные уроки, устраивал дополнительные читки сценариев и т.п. После этого он начал прикасаться с Ефросининой, а однажды насильно поцеловал в губы и пытался залезть руками под нижнее белье юной девушки.

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Ведущая призналась, что тогда ей было тошно от всего происходящего, но она очень боялась об этом с кем-то говорить. Сегодня уже взрослая и открытая Маша решилась назвать фамилию своего обидчика в эфире Сніданку з 1+1.

"Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и много чего делал сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя", - поделилась Маша Ефросинина.

Кто такая Маша Ефросинина / Главред

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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