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"Женщины такие непостоянные": Кошевой оценил уход Кравец из "Квартала 95"

Дмитрий Видоменко
9 июня 2023, 14:32 обновлено 9 июня, 14:32
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Руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой прокомментировал решение Елены Кравец уйти из "Вечернего квартала" и озвучил свою реакцию на это.
Кравец, Кошевой
Евгений Кошевой озвучил свою реакцию на уход Елены Кравец из "Квартала 95" / коллаж Главред, фото УНИАН

После начала полномасштабного вторжения Елена Кравец решила "завязать" с юмором и больше не выступает в "95 Квартале". Нынешний руководитель студии Евгений Кошевой рассказал Славе Демину все по поводу того, как он воспринял этот шаг.

"Она не ушла из "Квартала", она сказала, что взяла паузу. Паузу и перешла на другой телеканал. Она сразу сказала, она говорила с нами всеми. Можно сказать, что это было видно, что война всех изменила. Я думаю, что ей просто хотелось чего-нибудь другого и все. Женщины они такие, непостоянные. Тогда не было времени обижаться, тогда было не до оскорблений, как-то так все произошло, как знаешь, должным образом. Я об этом и не думал, чтобы обижаться. Мы недавно общались, у нас нормальные отношения, дружеские, как и были, – рассказал комик.

Напомним, ранее стало известно, что команду Студии "Квартал-95" покинул комик и шоумен Александр Эллерт, который работал там автором шуток. Новость он сообщил через полгода после переезда в США.

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Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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Елена Кравец Евгений Кошевой новости шоу бизнеса
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