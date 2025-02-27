Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

DJ Madonna раскрыла детали из жизни скандального певца.

https://stars.glavred.info/zhenilsya-i-poluchaet-novoe-grazhdanstvo-eks-zhena-kenzova-rasskazala-gde-on-seychas-10643342.html Ссылка скопирована

Где сейчас Олег Кензов - DJ Madonna раскрыла детали про бывшего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Что рассказала DJ Madonna:

Олег Кензов осел за границей и завел семью

Артист планирует сменить гражданство

Украинский певец Олег Кензов во время полномасштабной войны заслужил весьма неоднозначную репутацию. Сперва артист выразил проукраинскую позицию, перешел на украинский язык, на котором даже выпустил несколько песен, однако его патриотизм быстро выдохся. Кензов перебрался за границу, где вернулся к русскому языку, старым хитам, и даже выходил на одну сцену с путинистами.

О том, что сейчас происходит в жизни скандального певца, в интервью Богдану Беспалову рассказала DJ Madonna (Наталья Ярмоленко) - вторая жена Кензова, которая после развода обвинила его в систематическом домашнем насилии.

видео дня

По словам DJ Madonna, Олег Кензов за границей нашел новую любовь, успел завести семью и рассчитывает на получение гражданства другой страны. "Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился", - сообщила бывшая жена артиста.

Олег Кензов с третьей женой / instagram.com/okenzov_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х - братья Лещинские в детстве снялись в ролике для популярной украинской фирмы.

Также украинская теннисистка Элина Свитолина умилила кадром с двухлетней дочерью в вышиванке. Поклонники чемпионки просто растаяли от фото с крошкой Скай.

Читайте также:

Кто такой Олег Кензов? Олег Кензов – украинский певец, рэпер и телеведущий, участник второго сезона шоу "X-фактор".

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину артист продемонстрировал проукраинскую позицию: занимался волонтерством, выпускал песни на родном языке, а также говорил о российской агрессии в своих соцсетях. Однако впоследствии его отношение изменилось, и уже через некоторое время вернулся к написанию русскоязычных композиций.

Позже стало известно, что исполнитель находится за границей, постоянно меняя местонахождение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред