Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

Катерина Репяхова поделилась планами на будущее.

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

К чему готовится жена Виктора Павлика

Почему она плачет

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова появилась с слезах на новом видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Когда-то может быть я расскажу через что я сейчас прохожу. Это слезы счастья после получения результатов ДНК-анализа. Планирование второй беременности выглядит уже совсем по-другому", - написала заплаканная Репяхова.

видео дня

Скорее всего, такой подход к планированию второй беременности связан с тем, что первый ребенок пары Миша является не норматипичным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Мальчику сейчас три года и пока нет никакого прогресса в его развитии, хотя родители активно им занимаются.

Репяхова рассказала, как готовится к беременности / Фото Instagram/repyahovakate

Катерина не раз рассказывала о проблемах со здоровьем сына и делилась со своими подписчиками его диагнозом.

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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