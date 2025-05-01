Жена Виктора Павлика в слезах заговорила о второй беременности

Кратко:
- К чему готовится жена Виктора Павлика
- Почему она плачет
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова появилась с слезах на новом видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Когда-то может быть я расскажу через что я сейчас прохожу. Это слезы счастья после получения результатов ДНК-анализа. Планирование второй беременности выглядит уже совсем по-другому", - написала заплаканная Репяхова.
Скорее всего, такой подход к планированию второй беременности связан с тем, что первый ребенок пары Миша является не норматипичным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Мальчику сейчас три года и пока нет никакого прогресса в его развитии, хотя родители активно им занимаются.
Катерина не раз рассказывала о проблемах со здоровьем сына и делилась со своими подписчиками его диагнозом.
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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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