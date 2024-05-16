Жена Виктора Павлика в слезах призналась в трудных для семьи временах

Екатерина Репяхова сдерживалась из последних сил.

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Екатерина Репяхова рассказала про трудные времена в ее с Виктором Павликом семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, украинская бизнесвумен, блогерша, концертный директор и жена Виктора Павлика, вышла на связь с подписчиками с красными глазами, полными слез. Она анонсировала плохие новости, связанные с ее семьей.

В Instagram Репяхова рассказала, что в ее семье настали трудные времена. Она старается быть сильной, но это, как и поиск светлых моментов в жизни, дается ей с трудом.

"Не могу вам передать, какие тяжелые времена переживает наша семья. Но остается и что-то позитивное в этой жизни. Знаю, что должна быть сильной..." - еле сдержала слезы Екатерина.

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Жена Виктора Павлика не уточнила, что именно стряслось в их семье. Но пообещала вскоре поделиться важной новостью.

Екатерина Репяхова рассказала про трудные времена в ее с Виктором Павликом семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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