Положинский рассказал про роман с известной певицей: "Много лет любим"

Музыкант дал редкий комментарий про свою личную жизнь.

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Александр Положинский прокомментировал роман с Bazhana / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi, instagram.com/bazhana

Экс-лидер группы Тартак, шоумен и военный Александр Положинский ни разу не был женат. Он тщательно скрывает свою личную жизнь, однако артисту не единожды приписывали романы с известными украинскими женщинами.

Недавно стали ходить слухи о том, что у него завязались отношения с певицей Bazhana (Ольга Бажана). Катализатором этого стал выход их дуэтной песни "Сука война".

Положинский не стал скрывать своих истинных чувств к коллеге. В интервью для М1 он признался, что между ним и Бажаной определенно есть симпатия, однако их роману почти наверняка не суждено сбыться.

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"У меня очень много дуэтов с женщинами, и если с каждой мне приписывать роман, то я прямо Дон Жуан получаюсь. Но я не такой, романы у меня не часто случаются. И точно не с каждой певицей, с которой у меня есть общая песня. Мы настолько давно знакомы, что говорить о каком-то романе.... Мы свой роман прозевали в начале нашего знакомства. Тогда шансы были. Очень большие. Я не слышал, чтобы Оля что-то планировала относительно меня в этом плане, и я точно так же ничего не планирую. Мы много лет друг друга любим как друзья", - заявил Александр Положинский.

Кто такой Александр Положинский? Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

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