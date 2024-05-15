Популярная украинская певица показала своего бойфренда, младше ее на 18 лет

Украинская певица показала своего парня и заявила о важности семьи.

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Lama поделилась редкими кадрами о личной жизни/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Украинская певица Наталья Деньков, которая известна под псевдонимом Lama впервые за длительное время поделилась фото со своим любимым, который младше ее на 18 лет.

Певица отметила, что семья – это самая важная для нее ценность. Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Самая большая ценность моей жизни – семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личность друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь – это святилище, которое питает и поддерживает меня", - написала она.

Напомним, ранее певица призналась, почему не обзавелась своими детьми - приводить в этот мир новую жизнь, потому что "так принято" ей не хотелось, а острого материнского инстинкта она не испытывала.

Ранее также Джерри Хейл изумила поклонников новостью о том, что уже год состоит в романтических отношениях.

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