Популярная украинская певица показала своего бойфренда, младше ее на 18 лет

Украинская певица Наталья Деньков, которая известна под псевдонимом Lama впервые за длительное время поделилась фото со своим любимым, который младше ее на 18 лет.
Певица отметила, что семья – это самая важная для нее ценность. Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Самая большая ценность моей жизни – семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личность друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь – это святилище, которое питает и поддерживает меня", - написала она.
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Напомним, ранее певица призналась, почему не обзавелась своими детьми - приводить в этот мир новую жизнь, потому что "так принято" ей не хотелось, а острого материнского инстинкта она не испытывала.
Ранее также Джерри Хейл изумила поклонников новостью о том, что уже год состоит в романтических отношениях.
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