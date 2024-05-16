День Вышиванки: Зеленские показались в гармоничном образе

Елена Зеленская и Владимир Зеленский показались в прекрасном и аутентичном образе.

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Елена и Владимир Зеленские поздравили с праздником всех украинцев / Коллаж Главред, фото Instagram/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и своей супругой Еленой Зеленской поделились новым фото, которым отметили национальный праздник - День Вышиванки.

На своих страницах в Instagram, пара появилась крепко держась за руки. И Владимир и Елена были в красивых черно-белых вышиванках. При этом на президенте красовалась черная вышиванка с белой вышивкой, а его супруга выглядела необычайно нарядной в белом убранстве с черной вышивкой.

"Видимо или невидимо, она всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону. Наши дети знают ее с детства. Она – символ единения всех поколений украинцев через столетие", - написал президент.

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Он также добавил, что ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на холсте, сотканном нашими ценностями.

"За годы сопротивления агрессии она стала неформальной формой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность. С Днем вышиванки, Украина, украинцы и друзья Украины!" - поздравил президент.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Отметим, недавно первая леди Украины поддержала принцессу Уэльскую Кэйт Миддлтон в тяжелый для британской королевской семьи час от лица себя и всего украинского народа.

А также ранее Елена Зеленская в рамках своего визита в Великобританию встретилась с королевой Камиллой. Зеленская поблагодарила королевскую семью и Соединенное Королевство за поддержку в противостоянии против страны-террориста РФ, которая напала на Украину.

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