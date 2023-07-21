Жена Виктора Павлика похвасталась похуденем

Катерина Репяхова показала свою форму в инстаграм.

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Катерина Репяхова похудела / Коллаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, похвасталась своими результатами похудения.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

Оказывается, молодая жена Виктора Павлика уже три недели, как ведет работу над своим телом. Она занялась похудением, а также интенсивно тренируется, чтобы улучшить качество тела.

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"Три недели тренировок четыре раза в неделю. И мне гораздо приятнее смотреть на себя в зеркало", - призналась Репяхова.

Катерина Репяхова взялась за себя / Фото Instagram/repyahovakate

По словам молодой женщины, она исключила из своего рациона мучное и сладкое, а также фаст-фуд и колу. Репяхова также добавляет, что она очень сфокусирована на тренировках, как в зале, так и в бассейне.

Катерина Репяхова взялась за свою фигуру / Фото Instagram/repyahovakate

"Визуализирую тонкую талию. Это мое желание номер один", - делится она.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова решила честно рассказать о правдивости слухов, которые крутятся вокруг ее пары с украинским певцом Виктором Павликом.

Ранее также Репяхова совершила важный шаг на пути ко внешности своей мечты - сделала ринопластику и липофилинг подбородка.

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