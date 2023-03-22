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Екатерина Репяхова показала свое "обновленное" лицо после пластических операций

22 марта 2023, 20:41
Жена Виктора Павлика наслаждается результатом, и уже планирует дальнейшие метаморфозы.
Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова показала, как выглядят ее нос и подбородок после пластики / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова сегодня совершила важный шаг на пути ко внешности своей мечты - сделала ринопластику и липофилинг подбородка.

И хоть сейчас ее лицо опухло и покрыто синяками, на своей странице в Instagram она уже хвастается первыми заметными результатами. Также Репяхова рассказала, почему она решилась на операцию, и какие еще процедуры она планирует проводить в дальнейшем.

В частности она показала фотографии своего носа "до и после" от хирурга - Репяхову не устраивала горбинка и "раздвоенный" кончик, которые теперь откорректировали. На снимках видно, что сейчас нос вздернут, но он будет опускаться по мере восстановления. К слову, на реабилитацию у Екатерины уйдет около года. "Как я счастлива! Не перестану это говорить. Реабилитация стоит того", - пишет блогерша.

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Также Екатерина мотивировала коррекцию своего подбородка посредством закачивания жировых тканей из живота. Она рассказала, что у нее очень короткий подбородок, из-за этого даже при легком наклоне головы у нее появлялся второй. Ее это смущало даже больше, чем форма носа, поэтому на процедуру Репяхова решилась не задумываясь.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова показала, как выглядят ее нос и подбородок после пластики / instagram.com/repyahovakate

Однако сейчас, когда ее лицо с точки зрения хирургии стало более пропорциональным, блогерша не уверена, что остановится на процедуре липофилинга. Она уже всерьез задумывается над вживлением имплантата. "Мне добавили мой жир из живота и сделали подбородок длиннее. Но эта процедура не делает его гораздо длиннее. Скорее всего, я со временем поставлю имплантат", - поделилась Репяхова.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова показала, как выглядят ее нос и подбородок после пластики / instagram.com/repyahovakate

Ранее Виктор Павлик показал свою 82-летнюю маму Александру Григорьевну - он вместе с полуторагодовалым сыном Мишей посетил ее в канун праздников в родной Теребовле.

Также Екатерина Репяхова, жена музыканта, заткнула рот злопыхателям, которые подкалывают супругов из-за большой разницы в возрасте, и показала, как Виктор Павлик играет мышцами на камеру.

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