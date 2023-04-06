Жена Тищенко шокировала минимальными параметрами

Алла Барановская показала свою более чем стройную фигуру.

Алла Барановская / instagram.com/allabonya

Алла Барановская, владелица сети салонов красоты, а также жена скандального депутата Николая Тищенко, показала, как сильно похудела.

Как написала Барановская на своей странице в Instagram, у нее есть проблемы с аппетитом на фоне стресса. Кроме того, она добавила, что весит 47 килограмм.

"В Киеве я не могу соблюдать никакой режим. Ни есть правильно, ни спать вовремя, ни тренироваться. Вспомнила, почему я не ходила на спорт в прошлые года. Потому что просто нет времени в этой рабочей суматохе. Работа над собой - это время, которого у меня не было вообще", - говорит она.

видео дня

Алла Барановская / Instagram

Барановская также добавила, что когда "они с девочками" сняли параметры, она была просто в шоке. "Талия 61, бедра - 83. Я не худею специально. У меня начались небольшие проблемы с едой на протяжении прошлого года и теперь стрес - и сразу нет желания кушать. И это очень неприятное чувство", - говорит она.

Алла Барановская / Instagram

Напомним, ранее молодая жена украинского депутата Николая Тищенко Алла Барановская испугала своих подписчиков резкой потерей веса.

На своей странице в Instagram, молодая женщина показала фото, где видно, насколько она постройнела. Барановская также написала, что врач запретил ей физические нагрузки, но поддерживать форму ей помогают различные процедуры для тела.

Кроме того, ранее Барановская разозлилась на журналистов, обвинила их в пиаре и встала на защиту своего мужа, которого в некоторых СМИ уже называют "лакшери волонтер".

Так, на своей странице в Instagram, владелица салонов красоты, задала своим подписчикам вопрос, мол, что случилось со временем с начала войны. "Даже нет энергии, чтобы посылать разных д..илов-чернушников. Я думала с войной брать денег за заказную "желтуху" станет стыдно, но нет", - возмущается она.

Вас также может заинтересовать: