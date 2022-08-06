Жена Тищенко возмущается из-за "желтухи"

Алла Барановская / instagram.com/allabonya

Жена Николая Тищенко Алла Барановская разозлилась на журналистов, обвинила их в пиаре и встала на защиту своего мужа, которого в некоторых СМИ уже называют "лакшери волонтер".

Так, на своей странице в Instagram, владелица салонов красоты, задала своим подписчикам вопрос, мол, что случилось со временем с начала войны. "Даже нет энергии, чтобы посылать разных д..илов-чернушников. Я думала с войной брать денег за заказную "желтуху" станет стыдно, но нет", - возмущается она.

Она также дала совет всем благодетелям, включая себя: "Когда кто-то надумает дать вам свою оценку вашей работе, просто посылайте за русским кораблем и работайте дальше не оборачиваясь", - советует она.

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Впрочем, она также поделилась хорошими новостями и призналась в своей любви к Киеву. "В Киеве стали просто капец какие все добрые. Я такого не помню с моего переезда в столицу. Все здороваются, помогают. Ребята знакомятся с девушками всюду. Кто ищет любовь, девушки, вам нужно в столицу", - пошутила Барановская.