Жена "спалила" брутала Джейсона Стейтема за необычным хобби

Кажется, что "Перевозчик" на завтрак, обед и ужин есть железные гвозди и таскает стотонные гири. Но это не совсем так.

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Джейсон Стейтем хобби - жена Стейтема показала досуг мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jasonstatham

Британский актер Джейсон Стейтем снимается в основном в боевиках и на экране воплощает роли мужественных, брутальных мужчин. Своими увлечениями артист называет экстремальные виды спорта и боевые искусства.

"Я люблю вейкборд, люблю делать все эти безумные вещи на гидроцикле. Виндсерфинг. Водные лыжи. Я занимался почти всеми видами боевых искусств. Я перепробовал много всего. Если бы кто-то спросил: "Хочешь научиться скалолазанию?" я был бы уже там", - как-то заявил артист в интервью для Men's Journal.

Этот же суровый образ Стейтем поддерживает и в социальных сетях. Однако его супруга, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, порой показывает мягкую, творческую сторону мужа.

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Так недавно в своем блоге в Instagram она поделилась снимками мужа и сына за необычным хобби - гончарством. В кадре Стейтем из глины увлеченно мастерит своими руками какой-то сосуд. Судя по фото, для этого занятия в доме знаменитостей отведена отдельная мастерская.

Джейсон Стейтем хобби - жена Стейтема показала досуг мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rosiehw

Кто такой Джейсон Стейтем? Джейсон Стейтем - британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", сообщает Википедия.

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Также инсайдеры сообщили, что у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес серьезные проблемы в браке. Актер сбежал от жены на съемки, чем она осталась очень недовольна.

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