Жена Шайи ЛаБафа подала на развод после почти 10 лет брака

Кратко:
- Роман между актерами начался в 2012 году
- В 2018 году артисты уже заявляли о намерении развестись
- 32-летняя Гот и 40-летний ЛаБаф перестали жить вместе в июле 2025 года
Актриса Мия Гот официально инициировала развод с голливудским актером Шайей ЛаБафом, известным по фильму "Трансформеры". Соответствующие документы поступили во вторник в Высший суд округа Лос-Анджелес. Об этом сообщает телеканал ABC.
Согласно судебным материалам, 32-летняя Гот и 40-летний ЛаБаф перестали жить вместе в июле 2025 года.
Роман между актерами начался в 2012 году во время съемок фильма "Нимфоманка: Часть II". Вскоре после знакомства они стали встречаться, а в 2016 году официально поженились.
Отношения пары не всегда были безоблачными. В 2018 году артисты уже заявляли о намерении развестись, однако до юридического оформления дело не дошло. Спустя два года они восстановили отношения. В 2022 году у супругов родилась дочь, которой сейчас четыре года. Для обоих актеров этот брак стал первым.
В заявлении о расторжении брака Гот просит предоставить ей преимущественное право на юридическую и физическую опеку над дочерью. При этом она предусматривает возможность посещений ребенка отцом.
Официальной причиной расставания названы "непримиримые разногласия" - стандартная юридическая формулировка, используемая при разводах в США.
Ранее Шайя ЛаБаф оказался в центре скандала из-за пьяной драки, произошедшей в феврале этого года в Новом Орлеане. По данным СМИ, актер получил шесть месяцев условного срока и два года испытательного срока. Кроме того, как сообщила его адвокат Сара Червински, звезду "Трансформеров" обязали пройти лечение от алкогольной зависимости.
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О персоне: Шайа Лабаф
Шайа Лабаф - американский актёр, художник-постановщик и кинорежиссёр. Сыграл Луиса Стивенса в сериале канала Disney "Зажигай со Стивенсами" - за роль в котором номинирован на премию "Молодой актёр" в 2001 и 2002 годах и получил премию "Эмми" в 2003 году. Дебютировал в кино в фильме "Рождественский путь". В 2004 году дебютировал в качестве режиссёра с короткометражным фильмом "Возлюбить ненависть", а позже снял короткометражный фильм "Маньяк" с американскими рэперами Cage и Kid Cudi в главных ролях.
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