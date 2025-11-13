Жена Реброва раскрыла, какой была ее тайная беременность

Вкратце:
- В семье Ребровых появился еще один ребенок
- Анна Реброва показала, как выглядела во время беременности
7 ноября украинский футболист и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом - его вторая жена Анна родила спортсмену сына. У пары теперь трое общих сыновей; еще один появился в первом браке тренера.
Анна Реброва скрывала свою беременность, поэтому появление еще одного малыша для многих стало неожиданностью. Свои беременные фото жена футболиста показала лишь после сообщения о том, что их семья стала больше.
Анна поделилась в Instagram кадрами фотосессии в стильном белом купальнике и в светло-голубых джинсах на фоне бассейна. Снимки активно комментируют поклонники семьи Ребровых.
О персоне: Сергей Ребров
Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
