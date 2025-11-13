Жена Реброва раскрыла, какой была ее тайная беременность

Сергей и Анна Ребровы вновь стали родителями.

Сергей Ребров жена - Анна Реброва показала третью беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annarebrova31

Вкратце:

В семье Ребровых появился еще один ребенок

Анна Реброва показала, как выглядела во время беременности

7 ноября украинский футболист и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом - его вторая жена Анна родила спортсмену сына. У пары теперь трое общих сыновей; еще один появился в первом браке тренера.

Анна Реброва скрывала свою беременность, поэтому появление еще одного малыша для многих стало неожиданностью. Свои беременные фото жена футболиста показала лишь после сообщения о том, что их семья стала больше.

Анна поделилась в Instagram кадрами фотосессии в стильном белом купальнике и в светло-голубых джинсах на фоне бассейна. Снимки активно комментируют поклонники семьи Ребровых.

Сергей Ребров жена - Анна Реброва показала третью беременность / фото: instagram.com/annarebrova31

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

