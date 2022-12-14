Жена наркодилера, которому собирала денег на залог, бросила его после оглашения приговора

Певица и блогерша теперь будет строить свою жизнь без своего "короля и бога", а найдет себе нового.

Инна Воронова и Черненко / Instagram

Жена наркодилера Юрия Чернецкого Инна Воронова, которая вот совсем еще недавно собирала деньги, чтобы заплатить залог за своего мужа и вернуть его домой, неожиданно дала заднюю.

Так, на своей странице в Instagram Воронова сообщила, что, возможно, от страха и растерянности ее Юра немного запутался и поэтому просит делать ее такие вещи, которые могут подставить ее. "Он очень хороший человек, который просто немного сбился с пути. Он меня делал очень счастливой", - говорит Воронова, которая решила бросить наркодилера.

Она также уточняет, что он делал ее очень счастливой, и тот внутренний свет, который сейчас есть у нее - тоже заслуга Юры наркодилера. "Он не абьюзер, как везде тут орут", - уточняет ушлая женщина.

Кстати, любовь у Инны прошла не просто так, а, скорее всего, из-за судебного решения посадить Чернецкого на пять лет. Когда попытки спасти его не удались, Воронова решила, что будет строить свою жизнь без Юрия.

Напомним, ранее Воронова дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

Она также усиленно делала вид, что не знает, чем занимается ее муж. "Я не знаю, чем занимался мой муж в другой семье 11 лет, но со мной мой муж – артист. У нас 7 клипов, это все приносит прибыль – на iTunes, на Spotify, на YouTube. Мы зарабатывали неплохие деньги на этом "Мы жили и живем достаточно скромно, у нас арендованная квартира, машины у Юры в лизинге. Поэтому у меня нет 100 тысяч долларов заплатить за него залог", - заверила женщина тогда.

На днях также стало известно о том, что Чернецкого приговорили к пяти годам лишения свободы.

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