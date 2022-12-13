Наркодилера, для которого жена клянчила залог, отправили в тюрьму

Инна Воронова сначала просила денег на залог, а когда поняла, что ничего не выйдет, стала развивать свое творчество.

Инна Воронова и Черненко / Instagram

Бывший муж Полины Нени, которого обвиняют в торговле наркотиками Юрия Чернецкого, сядет в тюрьму на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"К 5 годам лишения свободы приговорен наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы. За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств. Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в частности кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы", - сказано на странице государственного органа на официальной странице в Facebook.

Эта история была бы не такой дерзкой, если бы не жена наркодилера, певица Инна Воронова, которая собирала через свой Instagram-акаунт денег для того, чтобы внести за преступника залог.

Напомним, ранее она дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

Она также усиленно делала вид, что не знает, чем занимается ее муж. "Я не знаю, чем занимался мой муж в другой семье 11 лет, но со мной мой муж – артист. У нас 7 клипов, это все приносит прибыль – на iTunes, на Spotify, на YouTube. Мы зарабатывали неплохие деньги на этом "Мы жили и живем достаточно скромно, у нас арендованная квартира, машины у Юры в лизинге. Поэтому у меня нет 100 тысяч долларов заплатить за него залог", - заверила женщина тогда.

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