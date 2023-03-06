Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признание

Киркоров вспомнил случай из своей жизни, когда таскал предательницу Наташу Королеву.

Филипп Киркоров / соцсети

Путинист и скандалист, матерщинник, российский певец Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой.

Как пишет Газета.ру, в эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

Поводом для подобных высказываний тало выступление конкурсанта в костюме Скунса на шоу "Маска", где герой должны отгадать участника, спрятанного в костюме. Киркоров предположил, что под маской участника скрывается именно Наташа Королева, поэтому он решил задать наводящий вопрос, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

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"Скажите, пожалуйста, в далеком 1994 году в одном из больших концертов не в России мы с вами позволили себе некую вольность на сцене. После чего я получил такой нагоняй дома, а вас просто прокляли на долгое время", — вспомнил Киркоров.

Позже он добавил, что всего лишь вынес исполнительницу на сцену на плечах, однако обе знаменитости на тот момент состояли в отношениях с другими людьми.

Напомним, ранее в Сети появилось видео из выступления скандального певца. На опубликованных кадрах он предстал в странном виде - в кожаных трусах и весь в татуировках. Видео вызвало бурную реакцию в Сети.

"Как нелепо двигается, нет хореографа?", "Когда мама дала сотку, чтоб выступил для бабушки", "Когда заснул и тебя порисовали фломастерами", "Кому надо чучело на огород", "Невнятно поёт. Зубы выпали? Шепелявит", Таким убогим он ещё не был. Все впереди. Ждём Долину и Дюжева", - писали в комментариях под видео.

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