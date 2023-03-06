"Когда мама дала сотку, чтобы выступил для бабушки": Киркорова в трусах подняли на смех

Филиппа Киркорова высмеяли пользователи Сети за нелепый образ.

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, опозорился во время концерта.

В Сети появилось видео из выступления скандального певца. На опубликованных кадрах он предстал в странном виде - в кожаных трусах и весь в татуировках.

Видео вызвало бурную реакцию в Сети.

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"Как нелепо двигается, нет хореографа?", "Когда мама дала сотку, чтоб выступил для бабушки", "Когда заснул и тебя порисовали фломастерами", "Кому надо чучело на огород", "Невнятно поёт. Зубы выпали? Шепелявит", Таким убогим он ещё не был. Все впереди. Ждём Долину и Дюжева", - писали в комментариях под видео.

Киркорова высмеяли в Сети / скриншот

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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