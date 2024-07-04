Жена Дмитрия Гордона впервые рассказала, как журналист сделал ей предложение

Алеся Бацман раскрыла многим неизвестную, романтическую сторону своего популярного избранника.

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Дмитрий Гордон новости - Алеся Бацман рассказала про предложение от Дмитрия Гордона / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alesiabatsman

Прежде чем стать мужем и женой украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман долгое время работали вместе. Наблюдение за будущим избранником, как за профессионалом и личностью, убедило Бацман, что он - достойный человек во всех смыслах.

"Мы же сначала работали. Это был достаточно длительный путь для того, чтобы узнать его и понять, насколько он классный, порядочный, особенный, отличается в лучшую сторону от абсолютного большинства людей, достойный. Он всегда держит слово, поможет слабым, знает, что такое дружба, как он относится к родителям, детям. Это все единый образ складывался, который для меня был очень позитивным", - призналась журналистка в своем недавнем интервью Славе Демину.

Когда между Бацман и Гордоном закрутился роман, Алеся знала, что рано или поздно станет женой журналиста. Однако своим предложением руки и сердца Дмитрий все же сумел удивить будущую жену.

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"Это было красиво! Я не буду рассказывать, потому что это очень личное. Есть вещи, которые должны быть только между двумя людьми. Но это было очень красиво, очень ярко. Только могу сказать, что это было где-то в три или четыре часа ночи. С одной стороны можно сказать, что это было ожидаемо, а с другой – это было совсем неожиданно. Когда сделал предложение, сразу согласилась", - рассказала Алеся Бацман.

Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).



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