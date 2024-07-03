УЗИ и ребенок: Эктор Хименес Браво заинтриговал однозначным фото

Украинский кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво поделился однозначным фото, которое дает возможность предположить, что он возможно скоро станет отцом.
Как написал он на своей странице в Instagram, важный для него день наконец-то настал. Эктор опубликовал фото УЗИ, где была явно видна головка и силуэт ребенка. Сам кулинар, к слову, официально не подтвердил, что станет отцом.
Как известно, у Эктора нет детей и он официально не женат. Между тем, он часто интригует фотографиями своей избранницей, которую не спешит сделать публичной.
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Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво шокировал поклонников кардинальной сменой имиджа - шоумен полностью сбрил волосы на голове. Сперва он представил это, как бьюти-эксперимент, однако на своей странице в Instagram признался, что для его преображения есть веские причины.
Ранее также Эктор Хименес Браво раскрыл поклонникам свой главный комплекс - его крайне смущает плешь, которая начала появляться на его затылке. Поэтому он сбрил свои роскошные волосы, чем немало удивил свою аудиторию.
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