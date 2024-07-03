Вытанцую этого мальчика: Чмерковский с женой на 9 месяце показал зажигательные танцы

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд показала, как зажигает на девятом месяце беременности.
На своей странице в Instagram, Пета танцует со своим мужем Чмерковским. Они исполнили латиноамериканский танец с огромным животом. "Я вытанцую этого мальчика", - написала Пета.
Кто такой Макс Чмерковский
Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.
Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.
Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.
О третьей беременности Макс и Пета узнали неожиданно, когда из младшему сыну Рио было всего 4 месяца. Учитывая борьбу пары за возможность забеременеть, эта беременность стала счастливой случайностью. К слову, у звездной пары будет третий мальчик.
Макс Чмерковский и Пета Мургатройд новости сейчас:
Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.
Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.
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