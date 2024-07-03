Вытанцую этого мальчика: Чмерковский с женой на 9 месяце показал зажигательные танцы

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд скоро станут родителями в третий раз.

https://stars.glavred.info/vytancuyu-etogo-malchika-chmerkovskiy-s-zhenoy-na-9-mesyace-pokazal-zazhigatelnye-tancy-10578035.html Ссылка скопирована

Пета Мургатройд скоро станет многодетной мамой / Коллаж Главред, фото Instagram/ petamurgatroyd

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд показала, как зажигает на девятом месяце беременности.

На своей странице в Instagram, Пета танцует со своим мужем Чмерковским. Они исполнили латиноамериканский танец с огромным животом. "Я вытанцую этого мальчика", - написала Пета.

Кто такой Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. видео дня Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

О третьей беременности Макс и Пета узнали неожиданно, когда из младшему сыну Рио было всего 4 месяца. Учитывая борьбу пары за возможность забеременеть, эта беременность стала счастливой случайностью. К слову, у звездной пары будет третий мальчик.

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд новости сейчас:

Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред