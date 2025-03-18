Жена Цекало засветила ножки-палочки

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Дарина Эрвин изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Instagram/ darina.ervin

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Дарина Эрвин продолжает удивлять своей чрезмерной худобой.

На своей странице в Instagram, Эрвин часто делится собственными фото, на которых, к слову, никогда нет ее мужа Цекало. На данный момент, она снова выложила изображения в полный рост и показала свои ноги.

Эрвин надела красное короткое платье с черным широким поясом, а также черные кроксы.

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Дарина Эрвин показала ножки-палочки / Фото Instagram/darina.ervin

Дарина Эрвин показала ножки-палочки / Фото Instagram/darina.ervin

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