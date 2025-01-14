Жена Цекало стала копией Майкла Джексона

Дарина Эрвин на фоне сильного похождения стала похожа на Майкла Джексона.

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Дарина Эрвин изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Instagram/ darina.ervin

Кратко:

Дарина Эрвин ошарашила внешним видом

Как она выглядела раньше

Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало Дарина Эрвин, который молчит о жестоком вторжении террористической России в Украину, на фоне сильного, даже аннорексичного похудения, становиться похожей на Майкла Джексона.

На очередном фото, которым она поделилась в Instagram, художница выглядит очень изможденной, а ее макияж создает впечатление, как будто она действительно является близкой родственницей покойного поп-короля.

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Дарина Эрвин становится похожей на Майкла Джексона / Фото Instagram/darina.ervin

Эрвин не поясняла в социальных сетях, почему она решилась на такое радикальное похудение.

Ранее она делилась, что удивлена, что люди до сих пор обсуждают и осуждают внешность других людей. Она также прокомментировала свои ушки, которые многие пользователи стали усердно обсуждать в социальных сетях. "Я просто перестала скрывать, что уши торчат. В прошлом ходило очень много слухов: сначала люди размышляли о пластике груди, затем об имплантах в области ягодиц и многом другом. Забавно, что все эти утверждения исчезли, когда я похудела, но никто не потрудился выяснить, насколько они не соответствуют действительности. Теперь все внимание сосредоточено на моих ушах", - добавила она.

Жена Цекало сильно похудела / Фото darina.ervin

Жена Цекало сильно похудела / Фото darina.ervin

Ранее Эрвин прекрасно выглядела и радовала своих поклонников в социальных сетях.

Ранее жена Цекало выглядела так / Фото darina.ervin

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Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.

Отметим, ранее Главред писал, что у девушки стали заметными и выдающимися уши. Они настолько стали большими, что комментаторы подумали о том, что она их нарастила.

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Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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