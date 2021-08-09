Жена Цекало публично разделась и скупалась на безлюдном пляже - горячий кадр

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин обладает шикарной внешностью, и часто радует поклонников в своем Instagram "сочными" кадрами, на которых демонстрирует все свои женские штучки.

Дарина Эрвин в Instagram показала свой купальный сезон и новый голубеньний копальник, который она "выкупала" во время очередного похода на пляж

Дарина Эрвин засветила свою сексуальную грудь которая едва вместилась в купальник и аппетитные ягодицы, когда ее запечатлели во время выхода из моря на безлюдном пляже. Несомненно, Александр и Дарина пытались скопировать "Рождение Венеры", только на картине богиня красоты предстает все обнаженной, и дела происходит на Кипре.

"На самом деле очень легко просыпаться каждый день с прекрасным ощущением, когда вы полностью оторваны от реальности", - пишет она под фото.

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

"Фигура просто огонь", "Ты - супер", "Вау", "Очень секси", - пишут ей в комментариях.

Ранее Дарина Эрвин без лифчика показала грудь перед зеркалом в своей студии