"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

Вы узнаете:
- Что происходит с Бибером
- Нуждается ли артист в помощи
Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер призвала близких молиться за здоровье мужа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
По информации источника, состояние ментального здоровья и плохая физическая форма Джастина, которые в последнее время шокируют фанатов артиста, заставили Хейли впасть в отчаяние.
"Хейли попросила окружающих молиться за Бибера, потому что не может сама вытащить его из этого состояния. Близкие не верят, что даже он сам может вытащить себя из этого. Только Бог и молитвы могут помочь ему сейчас", - заявил журналистам источник из религиозного окружения семьи Болдуин.
Также инсайдер раскрыл подробности состояния певца, который продолжает выходить в странные прямые эфиры в социальных сетях.
"Он на грани, впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах почти нет смысла. Он просто не осознает, как сильно нуждается в помощи", - добавил собеседник издания.
Отметим, в прошлом году Хейли и Джастин отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Кроме того, прошлым летом у пары родился сын Джек Блюз.
Джастин Бибер - последние новости
Ранее Главред писал, что Джастин Бибер сильно пострадал из-за скандала с P.Diddy. Слухи подогрело то, что певца видели на публике в мрачном настроении.
Летом Джастин Бибер впервые стал отцом. Певец поделился волнующей новостью в Instagram и рассекретил имя ребенка.
Джастин Бибер стал объектом громких обсуждений после того, как пользователи сети заметили, что он отписался от своей жены Хейли Бибер.
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