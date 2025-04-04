"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

Состояние ментального здоровья и плохая физическая форма Джастина заставили Хейли впасть в отчаяние.

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Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

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Что происходит с Бибером

Нуждается ли артист в помощи

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер призвала близких молиться за здоровье мужа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, состояние ментального здоровья и плохая физическая форма Джастина, которые в последнее время шокируют фанатов артиста, заставили Хейли впасть в отчаяние.

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"Хейли попросила окружающих молиться за Бибера, потому что не может сама вытащить его из этого состояния. Близкие не верят, что даже он сам может вытащить себя из этого. Только Бог и молитвы могут помочь ему сейчас", - заявил журналистам источник из религиозного окружения семьи Болдуин.

Также инсайдер раскрыл подробности состояния певца, который продолжает выходить в странные прямые эфиры в социальных сетях.

"Он на грани, впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах почти нет смысла. Он просто не осознает, как сильно нуждается в помощи", - добавил собеседник издания.

Отметим, в прошлом году Хейли и Джастин отпраздновали шестую годовщину свадьбы. Кроме того, прошлым летом у пары родился сын Джек Блюз.

Джастин Бибер - последние новости

Ранее Главред писал, что Джастин Бибер сильно пострадал из-за скандала с P.Diddy. Слухи подогрело то, что певца видели на публике в мрачном настроении.

Летом Джастин Бибер впервые стал отцом. Певец поделился волнующей новостью в Instagram и рассекретил имя ребенка.

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