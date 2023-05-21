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"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

Анна Подгорная
21 мая 2023, 22:21 обновлено 21 мая, 22:21
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Тогда ей говорили, что это хорошо и правильно, вспоминает Мика Ньютон.
Мика Ньютон, Кадетство
Мика Ньютон высказалась про свои песни в российском "Кадетстве" / instagram.com/mikanewton, imdb.com

Украинская певица Мика Ньютон была "голосом" российского телесериала "Кадетство" - ее песни "В плену", "Белые лошади", "Лунопарк", "Факт", "Таешь", "Аномалия" звучали практически в каждой серии.

С того момента прошло 17 лет, но артистку все ее спрашивают, не жалеет ли она сейчас, что приняла участие в съемках проекта в стране-оккупанте. На своей странице в Instagram Ньютон дала честный ответ.

Певица отметила, что в тот период ее творчества, она не принимала решения самостоятельно, так как была еще слишком юна, и она делала то, что велит ей продюсер (продюсером Мики Ньютон с 16 лет и на тот момент был Юрий Фалеса - прим. редактора).

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"Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала... А когда ты молод, ты думаешь, что взрослые знают лучше...", - вспоминает Мика.

Впрочем, ныне артистка отмечает, что с сожалением оглядывается назад, когда ей насаждали любовь к языку и культуре страны-оккупанта: "Я жалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в россии - это круто, и язык их - это круто... В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском... И это шок, когда я сейчас про это думаю. ... Я верю, что Украина станет самой могущественной в мире. И сделаю все для того, чтобы представлять ее со своей стороны наилучшим образом!"

Мика Ньютон, Александр Головин
Мика Ньютон высказалась про свои песни в российском "Кадетстве" / instagram.com/mikanewton

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале Гластонбери. Он размахивал украинским флагом и намеренно исключил хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из этого концерта и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко, и взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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