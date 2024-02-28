Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой

Кристина Горняк отвечала на вопросы своих фоловеров.

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Кристина Горняк рассказала о ситуации с домом / Коллаж Главред, фото Instagram/kristygor

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука ‒ нотариус и блогер Кристина Горняк устроила на своей странице в Instagram сессию вопросов-ответов со своими фоловерами.

И, конечно же, их интересовало, как закончилась история с общим домом Остапчук и Горняк, который они приобрели еще будучи в браке. К слову, телеведущий вместе со своей новой женой Катериной Полтавской, делает в общем доме ремонт и планирует переезжать туда с ней.

Кроме того, Остапчук с Полтавской записали свой ФОП на этот дом.

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Кристина Горняк рассказала о делах Остапчука / Скриншот kristygor

"Скажу вам, это не самый большой трэш, который происходил с моими личными вещами и т.д… На голову не налезает, как некоторым девушкам такое ок. Просто мы же договаривались, я не выношу ссоры. Но за дом обидно. Да пусть не думают, что им там будет хорошо вдвоем. Будем или втроем, или еще мои друзья ромале из Закарпатья будут. Просто у меня еще куча времени исковой давности", - прокомментировала Горняк.

Бывшая Остапчука рассказала об общем доме / Скришнот Instagram/kristygor

Она также с юмором отнеслась к тому, что парочка продолжает делать ремонт в общем доме. По ее словам, это даже на пользу, ведь при продаже, дом будет стоить дороже.

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своим голосом, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Также он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Напомним, ранее 23-летняя супруга шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская честно призналась, не боится ли, что ведущий может уйти от нее ‒ как он проделывал это со своими предыдущими женами.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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