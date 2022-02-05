Зарицкая похвасталась самой большой суммой, заработанной за месяц

Также она назвала свою самую дорогую вещь.
Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая озвучила своим фанатам самую большую сумму, которую заработала за месяц.
По словам звезды, в программе 29 вопросов от Люкс ФМ, эта сумма составила около 10 тысяч долларов.
Также артистка рассказала, что считает деньги "способом для воплощения в реальность любой мечты".
Читайте также"Попал на деньги": Эллерт пожаловался на проблемы после расставания с МишинойЗарицкая дополнила, что самая дорогая вещь в ее гардеробе сумка от всемирного известного бренда Christian Dior. Ее стоимость около 1,5 тысячи долларов.
Напомним, ранее певица Алина Гросу показала публике свой роскошный особняк в Черновцах, где прошло ее детство.
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Автор: Ульяна Виноградова