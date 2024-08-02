"Закрыли меня в комнате": Наталья Могилевская показала, как ее поздравили дети и муж

Украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 2 августа, празднует свое 49-летие. Артистка поделилась с поклонниками, как прошло ее праздничное утро.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото, но котором показалась в постели с тортом со свечами.
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А за несколько часов до этого Могилевская опубликовала пост, в котором сообщила, что семья готовит ей сюрприз.
"Закрыли меня в комнате, сказали до утра не выходить. Наверняка готовят сюрприз. Я так рано не ложилась даже в детстве", – отметила Наталья.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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