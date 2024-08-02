"Закрыли меня в комнате": Наталья Могилевская показала, как ее поздравили дети и муж

Наталье Могилевской семья сделала приятный сюрприз в честь ее дня рождения.

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Наталья Могилевская отмечает день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 2 августа, празднует свое 49-летие. Артистка поделилась с поклонниками, как прошло ее праздничное утро.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото, но котором показалась в постели с тортом со свечами.

А за несколько часов до этого Могилевская опубликовала пост, в котором сообщила, что семья готовит ей сюрприз.

"Закрыли меня в комнате, сказали до утра не выходить. Наверняка готовят сюрприз. Я так рано не ложилась даже в детстве", – отметила Наталья.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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