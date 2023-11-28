Газманов предпочитает отдых за границей, а не в террористической России.

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Газманов гордится своим патриотизмом и любовью к стране-террориту/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Певец и участник политическо-песенных вакханалий на Красной Площади террористической Москвы Олег Газманов, который активно поддерживает политику убийцы-Путина, засветился на отдыхе. Но не в российской Анапе, а в Дубае.

Раздетого и загорелого Газманова сфотографировали на одном из пляжей курорта.

Судя по цвету кожи артиста-патриота, отдыхает он не первый день. К слову, в стране на болотах - России давно уже ходят слухи, что Газманов подыскивает себе тепленькое местечко, чтобы перебраться подальше от России и иметь постоянный вид на жительство.

видео дня

Патриот Газманов отрабатывает честно заработанные ртом / Скриншот 7dn.ru

Напомним, ранее Газманов попытался сделать хорошую мину при плохой игре ‒ похвастался пропагандистским СМИ тем, что находится под западными санкциями и из-за них лишился квартир в Италии та Латвии. Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" и заверил, что от этого он счастлив.

Концерт двух певцов-путинистов Олега Газманова и SHAMAN (Ярослава Дронова) во временно аннексированном Крыму едва не стал "трагедией" – из-за прожженной шинели от концертного костюма.

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