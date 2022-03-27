"Забыли, что их там ненавидят": Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в Грузии

Немногие рады видеть россиян в своей стране.
С начала вторжения России в Украину многие россияне покинули и продолжают покидать страну.
Из-за санкций им почти закрыть путь в Европу и они выбирают страны, которые еще их принимают.
Блогер Алексей Дурнев опубликовал видео, на котором в одном из магазинов Грузии, девушка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.
"Русня побежала в Грузию, но забыла, что и там их ненавидят", - прокомментировал он инцидент.
Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.
Также мы сообщали, что США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.
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