"Забыли, что их там ненавидят": Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в Грузии

Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в Грузии / скриншот с видео

С начала вторжения России в Украину многие россияне покинули и продолжают покидать страну.

Из-за санкций им почти закрыть путь в Европу и они выбирают страны, которые еще их принимают.

Блогер Алексей Дурнев опубликовал видео, на котором в одном из магазинов Грузии, девушка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.

"Русня побежала в Грузию, но забыла, что и там их ненавидят", - прокомментировал он инцидент.

Напомним, Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.

Также мы сообщали, что США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

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