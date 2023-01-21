За Россию испереживалась: у российской ведущей-путинистки отнялась половина лица

Путинистка сообщила, что нападки в сети сказываются на ее драгоценном здоровье.

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка, гнусная и престарелая ведущая Лера Кудрявцева, которая чуть ли не в первых рядах выступила за убийства мирных украинцев, насилие украинских женщин и детей, неожиданно пожаловалась на здоровье из-за войны.

Как пишет издание "Стархит", Кудрявцева якобы "тяжело переносит атаки в сети, переживает, что сказывается на здоровье" (украинцы, вы знаете, что делать - авт.).

"Я слушаю некоторых психологов в интернете, потому что иногда уже не вывожу… У меня на фоне всех этих событий отнялась часть лица — левая половина на нервной почве словно онемела. Я думаю, это последствия стресса, нервы…" — откровенничала Лера, которая сама растит малолетнюю дочь, но продолжает радоваться смерти таких же детей в Украине.

Также блондинку сильно задевает позиция тех, кто молчит. "Я, конечно, тоже могла промолчать. Но не сдержалась. Уж простите. И меня бесит, что пытаются сделать идиотами всех, кто за Россию", — сказала она.

"Мы до сих пор пытаемся разобраться во всем, что происходит. До сих пор! Заткнитесь или поддерживайте! Если живете в России и любите свою страну, поддерживайте наших", — сказала убийца.

Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков.

И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

Тошнит ее от другой категории россиян, а именно тех, кто не поддерживает войну и не пошел на сделку с совестью.

Напомним, ранее Кудрявцева высказалась об особенностях российского менталитета, благодаря которому, эта нация поддерживает убийства мирных граждан соседних стран.

"Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение", - хвалится возрастная телеведущая особенностями российского менталитета, имея ввиду общий восторг россиян по поводу жестокого военного вторжения России в Украину, воровства, а также насилию женщин и детей.

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