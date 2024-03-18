За оскорбления детей: предательница Лолита стала на сторону Пугачевой

Лолита заявила, что Пугачева прервала молчание и высказалась о россиянах из-за детей.

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Лолита защитилась за Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/lolitamilyavskaya/

Известная певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, поразмышляла о скандальных высказываниях Аллы Пугачевой.

В интервью YouTube-шоу "Повесточка" певица-предательница сказала, что Пугачева молчала, пока не стали задевать ее семью.

Напомним, Примадонна жестко ответила путинисту Стасу Михайлову на его слова о том, что все, кто уехал из РФ вернутся назад на коленях.

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"Она на пенсии очень давно. Мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не начали на нее нападать, оскорблять. Насколько я помню, Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться, пока не начались оскорбления детей, что-то такое", — заявила Лолита.

Также Лолита заявила, что Пугачева много раз помогала ей. Певица поделилась, что в 40 лет ей практически приходилось заново начинать карьеру. Тогда Алла посоветовала ей не опускать руки, искать новый образ.

Отметим, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала жить в Израиль, кровавого вторжения России в Украину.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Напомним, Лолита заявила, что не поедет на оккупированный Донбасс замаливать грехи перед Кремлем после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, как это сделали другие артисты.

А также путинистку Лолиту Милявскую вновь вернут на ТВ в стране-оккупанте России после того, как ей обьявили бойкот.

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