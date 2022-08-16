Юрия Шевчука оштрафовали за "зад президента": названа сумма

Юрий Шевчук оказался в немилости / УНИАН

Российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который открыто выражает свою антивоенную позицию и осуждает политику Путина, стал жертвой диктатуры и тоталитаризма.

Так, артиста оштрафовали на 50 000 рублей (30 000 грн.) за его антипутинское высказывание.

"Родина, друзья, – это не [зад - неценз.] президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", - сообщил тогда он.

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Этот ролик со словами лидера ДДТ быстро разлетелся по сети и даже сообщалось, что прямо в гримерку певца наведались сотрудники ФСБ.

Напомним, в России все сильнее сужаются рамки дозволенного и недозволенного. Теперь, новые ограничения коснулись и организаторов музыкальных концертов, которые стали включать в договоры запрет говорить о войне.

О такой практике пропагандистскому ресурсу РБК сообщили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.