Юрий Горбунов показал редкое фото сыновей от Кати Осадчей

Юрий Горбунов показал, как выглядят его дети от Кати Осадчей / instagram.com/gorbunovyuriy

Шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов - богатый и счастливый папа. От супруги, модели и ведущей Кати Осадчей, у него двое замечательных сыновей.

Война в Украине временно разъединила семью. Но от этого каждая встреча отца с детьми становится лишь ценнее.

На своей странице в Instagram Юрий Горбунов поделился свежими снимками сыновей Ивана (5 лет) и Данила (10 месяцев), которые он приурочил ко Дню отца.

"Мои ребята! Наша с мамой гордость, сила и опора!!! Это так ответственно быть папой!! Я люблю вас!! Спасибо что вы есть!! Победы и мира всем нам!! С Днем отцам!!" - подписал фото шоумен.

К слову, эти снимки - первое изображение лица младшего сына Горбунова - Даниила. До этого родители скрывали его.

Горбунов поздравил себя с Днем отца / instagram.com/gorbunovyuriy

В комментариях к снимкам гордого отца поздравляют с "профессиональным" праздником, а его сыновьям желают счастья и мирного неба:

"Мирного неба і ясного сонця діткам, татусеві та і мамі!!! І, Україні!!!"

"Як же схожі на тата ❤️❤️❤️"

"Счастья и скорейшего мира нам всем!!!"

"Ви чудова сім‘я!!!!❤️❤️❤️❤️❤️"

"Нехай буде мирне й безтурботне дитинство:))❤️"

"Вітаємо прекрасного тата, патріота України! Щастя Вашій родині і перемоги нашій Україні!"

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Ранее украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о том, как с начала полномасштабного вторжения изменились их отношения с Юрием Горбуновым.

Также ведущий Юрий Горбунов жаловался, что из-за разлуки его младший сын Даниил плохо узнает его - артист пропустил первые шаги сына, что его очень расстраивает.

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