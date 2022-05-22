"Украина ему нужна, а украинцы - нет": Юрий Горбунов поделился новой антивоенной серией Масяни

Масяня - Как объяснить детям: Горбунов показал антивоенный мультик / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Юрий Горбунов на своей странице в Instagram поделился новой серией юмористического сериала Масяня, который после серии, где главная героиня сатирически высмеивает политику путина и осуждает войну в Украине, стал запрещенным в рф.

В новом ролике под названием "Как объяснить детям" Масяне предстоит объяснить своим малышам, что сейчас творится в россии и в мире. Сперва она отказывается из-за страха быть наказанной: "Это трудная тема. К тому же мы живем в россии, поэтому говорить ни о чем нельзя. Вам скажи, а вы потом взболтнете где не надо, кому не надо. И ваши родители отправятся туда, не знаю куда, за тем, не знаю за чем. По какой не знаю какой".

Затем она все же рассказывает историю россии и своей видение войны в Украине. Бесстрашная мультяшка называет путина диктатором, который решил возродить "великую империю СССР". Украина, которая не согласна плясать под его дудку, злит путина. Поэтому он решил напасть на страну и уничтожить ее.

"Пришел путин, который типа вроде бы сначала и нормальный был. Но постепенно, потихоньку все запретил, все прикрыл. Всех выгнал, всех посадил, всех отравил. Все себе присвоил. Ничего теперь нельзя. Можно только жопу лизать и дань платить. Насадил атмосферу страха в стране, жесткую цензуру и полное бесправие", - говорит Масяня.

Новая серия мультика привела Горбунова в восторг, поэтому он принял решение распространить ролик, чтобы правду, пусть и в такой юмористической форме, узнало как можно больше людей. "Смело и правдиво для раши!" - прокомментировал ведущий.

Новый мультик понравился зрителям, однако они выразили сожаление о том, что его едва ли увидят те, чьи мозги промыты рашистсткой пропагандой:

"Дайте вгадаю, в раші це не покажуть... А то не дай боже в стада мозок почне рости і якісь людські якості проявлятися..."

"Просто и доступно )жаль что в рф не покажут.... Автору спасибо!"

"От так "Украина ему нужна, а украинцы - нет"!!! Тяжка правда!"

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Ранее супруга Юрия Горбунова, ведущая Катя Осадчая поделилась щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя, который был вынужден покинуть родной город из-за обстрелов оккупантов.

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